«ФАН повсюду»: история Шамиля Басаева. Часть 2

Летом 1995 года чеченские боевики находились перед лицом настоящего военного разгрома. Бои в Грозном и дальнейшая кампания стоили им очень серьезных потерь. Кроме того, дудаевцы не являлись регулярной армией и боевики один за другим расходились по домам, ожидая дальнейшего развития событий. Шамиль Басаев и Джохар Дудаев не могли и не желали покидать ряды террористов, им требовался некий способ переломить ход войны.

14 июня 1995 года 195 боевиков во главе с Басаевым совершили атаку на Буденновск с последующим захватом заложников в городской больнице. Террористы требовали завершить военные действия в Чечне и начать переговоры с режимом Джохара Дудаева. В результате теракта погибли 130 человек, 415 получили ранения.

Во второй части подкаста «ФАН повсюду» военный писатель Евгений Норин рассказывает подробности о тех шести роковых днях, в течение которых более 1500 человек провели в плену у террористов.

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В выпуске:

Какова была первоначальная цель террористической атаки?

Маршрут до Буденновска и милицейские посты.

Штурм буденновского РОВД и первые жертвы.

Почему конечной целью атаки выбрали городскую больницу?

Что из себя представляли контртеррористические группы «Альфа» и «Вымпел»?

Какие просчеты допустил оперативный штаб при подготовке штурма больницы?

К каким договоренностям пришли Шамиль Басаев и Виктор Черномырдин после провала штурма?

Чем закончился и к чему в итоге привел теракт в Буденновске?

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