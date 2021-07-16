Прощание с Петром Мамоновым состоится 17 июля. События дня

12 человек стали жертвами наводнения в Бельгии Жертвами наводнения на юге Бельгии стали по меньшей мере 12 человек, еще пять граждан пропали без вести. Крупнейший за последние два десятилетия потоп стал последствием мощных ливней, которые обрушились на Валлонию. За последние сутки в южном регионе страны выпала полуторамесячная норма осадков. Практически полностью затоплены несколько десятков населенных пунктов. Не устояли под натиском грязевых потоков десятки жилых домов. Для эвакуации тысяч бельгийцев из зон затопления задействованы лодки и вертолеты. В регионе частично нарушено энергоснабжение, парализовано железнодорожное сообщение, повреждены автомобильные дороги, в ряде населенных пунктов нет доступа к питьевой воде. Тем временем власти соседней Германии, пострадавшей от аналогичной стихии, сообщают о более 80 погибших. Напряженная ситуация остается и в Нидерландах.

Прощание с Петром Мамоновым состоится 17 июля Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look Вдова Петра Мамонова Ольга сообщила журналистам дату и место прощания с актером. Похороны основателя рок-группы «Звуки Му» состоятся 17 июля. Отпевание начнется в 9:30 в Донском монастыре Москвы. Тело усопшего положат в стеклянный гроб. Похоронят певца на Верейском кладбище. Петр Мамонов скончался накануне в Коммунарке от последствий коронавируса. Артисту было 70 лет. Легендарный деятель искусств запомнился поклонникам не только как эпатажный фронтмен музыкального коллектива, но и как самобытный киноактер. Миллионы зрителей отождествляли Мамонова с отцом Анатолием из фильма «Остров». Экранный образ прозорливого старца принес исполнителю премии «Золотой орел» и «Ника» за лучшую мужскую роль. В последние годы Петр Мамонов для многих был и духовным наставником: «король артхауса» отрекся от грехов бурной молодости и стал авторитетным православным миссионером.

Тихановская анонсировала визит в США tsikhanouskaya.org / Светлана Тихановская Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отправится в Соединенные Штаты 18 июля с рабочим визитом. Об этом стало известно из официального Telegram-канала лидера белорусской оппозиции. Тихановская намерена посетить Вашингтон, Калифорнию и Нью-Йорк, где планирует провести встречи с политиками, экспертами и диаспорой. Целью своей поездки антагонистка Лукашенко называет «поиск путей решения кризиса в Белоруссии и помощи белорусам». О конкретных встречах команда Тихановской сообщит дополнительно.