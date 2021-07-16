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Советские фильмы переозвучат на Украине
Общество
Советские фильмы переозвучат на Украине
Кадры из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Киев, 16 июля. Новые положения закона о государственном языке вступили в силу на Украине. В связи с этим в стране переозвучат советские фильмы.

Согласно новым требованиям, у федеральных каналов доля вещания на украинском языке должна составлять не менее 90%. Для местных телеканалов установлена норма в 80%.

Теперь украинским каналам придется переозвучивать или дублировать русскоязычные фильмы и сериалы. Новые требования касаются даже кинокартин, выпущенных во времена Советского Союза, передает «Россия-24».

Законодательные изменения затронули и кинотеатры. На большом экране можно будет показывать не более 10% фильмов на языке оригинала, при этом ленты должны иметь субтитры на украинском. Выставки, культурные и развлекательные мероприятия на Украине также обязали проводить на государственном языке.

Украинский режиссер Олег Сенцов ранее заявил, что отказывается снимать кино при действующей власти. Он принял это решение после того, как его новому проекту не выделили госфинансирование.

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