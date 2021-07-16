Роспотребнадзор оценил заразность штамма коронавируса «Дельта»

Москва, 16 июля. Эксперты Роспотребнадзора сравнили патогенность штамма коронавируса «Дельта» с другими разновидностями COVID-19.

Мутации могут влиять на заразность и скорость распространения разных геноварионтов SARS-CoV-2. Вариант коронавируса «Дельта» втрое заразнее уже известных разновидностей заболевания, рассказал эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в США из-за распространения штамма «Дельта». Ежедневный прирост новых случаев заболевания достиг самых высоких показателей с мая 2021 года.