Британский флот использует коронавирус, чтобы скрыть провальную операцию

Сообщения о том, что на борту британского авианосца R-08 Queen Elizabeth более ста членов экипажа заразились коронавирусной инфекцией, особого удивления не вызвало.

Корабль, следующий по плану боевого развертывания в Южно-Китайское море, имел возможность остаться в порту Лимасол, на острове Кипр. Немного удивляет лишь то, что, как заверяют официальные лица, все члены экипажей кораблей авианосно-многоцелевой группы перед дальним походом (предполагается, что флот семь месяцев проведет вдали от своих берегов) были привиты двухкомпонентной вакциной. Однако это вполне объяснимо, так как в мире уже неоднократно фиксировались заболевания коронавирусом у лиц либо ранее переболевших, либо вакцинированных.

Впрочем, рассуждать о медицинских критериях данного события не представляется возможным из-за отсутствия компетентности в этом вопросе. Интересна организационная составляющая данного инцидента.

???????? + masks + social distancing + track and trace system, et voilà!



HMS Queen Elizabeth: Covid outbreak on Navy flagshiphttps://t.co/HAvbNu8r6l — menschmodus ???? (@menschmodus) July 16, 2021

В марте 2020 года произошло практически поголовное заражение вирусом COVID-19 экипажа американского атомного авианосца CVN-71 Theodore Roosevelt. Тогда заболевание было выявлено более чем у 3700 членов экипажа корабля (из 5000 моряков, находящихся на борту).

По настоянию командира Бретта Крозье авианосец был снят с боевого развертывания и направлен на военно-морскую базу «Апра», расположенную на острове Гуам. Там экипаж корабля был размещен на лечение в местных лазаретах.

Командование ВМС США не простило Бретту Крозье его публичное обращение с требованием оказать помощь, и в апреле он был снят с должности. А сам Theodore Roosevelt получил меткое и точное название «вирусоносец», которое вполне прижилось к данному кораблю.

К решению задач боевого развертывания 12-я авианосная ударная группа смогла вернуться лишь спустя три месяца.

На тот момент, вероятно, еще не было твердого и ясного понимания относительно возможных последствий влияния коронавируса на экипаж, и поэтому истерика Крозье, который стремился сохранить жизнь и здоровье своей команды, вполне объяснима.

Теперь же, когда по течению, лечению и последствиям коронавирусной инфекции получен определенный опыт, британское военно-морское ведомство не особо спешит принимать меры по своему «вирусоносцу», заявив, что авианосная многоцелевая группа CSG-21 «продолжит выполнение оперативных задач в рамках боевого развертывания».

wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense/CC BY 2.0 /

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, отвечая на вопрос журналистов, слегка подстраховавшись, заявил, что «поддержит любое решение командира Queen Elizabeth, каким бы оно ни было». Уоллес также отметил, что здоровье экипажа находится в приоритете, и он не собирается кого-либо подвергать риску.

Опережая события, глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что в силу того, что экипаж вакцинирован, не ожидается никаких серьезных последствий для здоровья его членов. При этом западная пресса сообщает, что случаи заболевания также отмечены и на других кораблях, входящих в состав авианосной многоцелевой группы.

В настоящее время Queen Elizabeth с кораблями боевого и тылового обеспечения находится на пути к Индийскому океану, несколько дней назад завершив прохождение Суэцкого канала.

В Аденском заливе группа провела совместные учения с американской авианосной ударной группой (АУГ), в состав которой входит авианосец CVN-76 Ronald Reagan, а также с японским эсминцем DD-156 Setogiri. Во время этих маневров на нескольких кораблях британской эскадры выявились проблемы с двигателями, причем настолько серьезные, что о них пришлось говорить министру обороны.

The @RoyalNavy's @hmsdiamond has left #CSG21 after experiencing "technical issues".



The Type 45 destroyer is expected to re-join the deployment after receiving "maintenance, inspection and any necessary repairs".https://t.co/ZW5SH93lrT — Forces News (@ForcesNews) July 14, 2021

В частности, Бен Уоллес заверил общественность, что отказ одного из главных двигателей на эсминце D-34 Diamond не приведет к решению этого корабля от продолжения работы и что экипаж «своими силами устранит неисправность прямо на ходу».

Я знаю, что такое «чинить двигатель корабля на ходу» и поэтому у меня есть некоторые сомнения в отношении слов министра обороны Великобритании относительно успешности подобного ремонта.

Так как нет данных о степени отказа, можно предположить, что командир «раненого» эсминца получит приказ идти «до последнего» даже на одном двигателе, демонстрируя миру морскую силу Ее Величества. А когда D-34 на буксире притянут в какой-нибудь азиатский порт, министр обороны придумает новую версию.

HMS Artful S 121

Gibraltar July 13th 2021 pic.twitter.com/3lZ07yp3ti — Peter Ferrary (@PeterFerrary) July 13, 2021

К слову сказать, британская эскадра уже понесла первые потери. Домой, в Шотландию, отправилась атомная подводная лодка S-121 Artful, которая смогла дойти только до Средиземного моря, где ей пришлось пережить несколько контактов с российскими подводными лодками, осуществлявшими слежение (и не только) за британской авианосной многоцелевой группой.

И вот теперь новая беда — COVID-19. Предписания носить маски и поддерживать «социальную дистанцию» выполнить на боевом корабле можно лишь отчасти. Да и это по понятным причинам не сможет обеспечить локализацию уже выявленных очагов заболевания.

А учитывая, как работает там система вентиляции, можно уверенно говорить, что сотней заболевших шествие коронавируса по кораблям британского флота не закончится. Нет никаких сомнений, что уже в ближайшее время на «королеве» появятся новые заболевшие, которые, безусловно, будут отстранены от несения службы, что дополнительным грузом ляжет на плечи «здоровых» членов экипажа.

В общем, моряков британского «вирусоносца» ждет очень серьезное испытание, успешное прохождение которого обещать им никто не может.

Однако у специалистов, отслеживающих деятельность британской эскадры, есть и другое мнение относительно коронавирусной инфекции, выявленной среди вакцинированного экипажа.

Как полагают некоторые эксперты, заражение на корабле — это фикция, служащая лишь для создания благовидного предлога ради отказа от продолжения похода. Дело в том, что на всех без исключения кораблях эскадры с момента их отправления уже накопилось огромное количество проблем, решение которых в море скоро будет невозможным. А болезнь — отличный повод сохранить лицо, отказавшись от продолжения похода.

Тем более что мы помним, как накануне королева Великобритании заверила нового китайского посла в горячей дружбе между народами двух государств и стремлении развивать добрососедские отношения.

Возможно, COVID-19 на кораблях эскадры — это попытка отыграть назад объективно авантюрное «антикитайское» решение о направлении экипажа в Азиатско-Тихоокеанский регион? Так ли это — покажет время.