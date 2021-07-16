Оперативники провели обыски в минском офисе «Радио Свобода»

Минск, 16 июля. Силовики наведались в минский офис «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) с обысками.

Визит правоохранителей в офис редакции может быть связан с несколькими уголовными делами, от участия в массовых беспорядках до неуплаты налогов. Официальной информации на этот счет пока нет.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти пристальное внимание уделят НПО, НКО и западным СМИ.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден ранее подняли тему одного из зарубежных СМИ-иноагентов. Главы стран обсудили работу «Радио Свобода» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) в РФ. Изданию присвоили статус иноагента после соответствующих действий США в адрес RT, отметил Путин.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.