Британцы назвали совместные учения России и Алжира ответом на маневры НАТО Sea Breeze

Лондон, 16 июля. ВС России и Алжира примут участие в совместных учениях в Северной Осетии, что является ответом на решение НАТО привлечь арабские страны к Sea Breeze, пишут аналитики Rai Al Youm.

Известно, что совместные маневры двух государств будут направлены на противодействие терроризму, создание материально-технического обеспечения, выявление взрывных устройств, координацию между подразделениями, а также биологическую и химическую разведку.

К военным учениям, которые пройдут в октябре 2021 года в Северной Осетии, также присоединятся Индия и Пакистан.

По словам обозревателей Rai Al Youm, данное решение можно расценивать как ответ России на действия Североатлантического альянса, который пригласил марокканскую армию на учения Sea Breeze в Черном море.

Ранее в Пентагоне объяснили, почему ВМС США не покинули Черное море после маневров Sea Breeze-2021. По словам официального представителя оборонного ведомства США Джона Кирби, суда отправились в Болгарию для участия в других военных учениях.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины совместно с участниками Sea Breeze из НАТО отработали «стабилизацию кризисного региона» под Одессой, передает RT.