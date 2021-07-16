Иэн МакШейн вернется к роли в новой части «Джона Уика»

Вашингтон, 16 июля. Актер Иэн МакШейн появится в новой части «Джона Уика», сообщил Deadline. Звезда сыграет роль Уинстона, владельца отеля «Континенталь».

Среди актеров, заявленных в картине, Киану Ривз, Лэнс Реддик, Билл Скарсгард и Хироюки Санада. Режиссером киноленты стал Чад Стахелски, который работал над предыдущими картинами о Джоне Уике.

Производственный процесс новой части «Джона Уика» уже стартовал. В Сети появились первые кадры со съемок, которые подтверждают ход работы над проектом.

Изначально кинолента должна была выйти в прокат в мае этого года, но студия Lionsgate, курирующая фильм, перенесла премьеру на год. Такие изменения в дате выхода фильма вызваны пандемией коронавируса.