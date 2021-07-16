Курбан Омаров обратился к Бородиной фразой из песни

Москва, 16 июля. Бизнесмен Курбан Омаров спел песню в одном из клубов Сочи. Поклонники увидели в этом тайный знак на воссоединение с супругой Ксенией Бородиной.

Омаров и Бородина находятся на стадии развода. Бракоразводный процесс уже идет. Если пять лет назад телеведущая нашла в себе силы простить возлюбленного и сохранить брак, то в этот раз, по некоторым данным, она готова идти до конца.

Но поклонники все еще надеются, что супруги смогут вновь сойтись. Пока возлюбленные не отписались друг от друга в Instagram. Это значит, что их истории и посты могут пестрить друг у друга в ленте. Знаменитости могут посылать сигналы, как считают интернет-пользователи. Один из знаков на спасение брака увидели фанаты в песне Сергея Наговицына, которую исполнил Омаров в клубе.

«А может быть, сначала? Ну что ты молчишь…» — спел Омаров, посмотрев в камеру.

Поклонники посчитали, что это прямое обращение мужа к Бородиной. В комментариях фанаты растолковали намек блогера и призвали Бородину простить благоверного.

«Понятно, кому песня посвящается! Молчит, значит, Бородулька! Жаль, что все так… Может, все наладится?»; «Ураааа! Ксюха, ну прости этого пижона, он так любит тебя»; «Разведенки все петь начинают! Курбан, дерзай, мы тебя поддержим», — написали интернет-пользователи.

Слухи о разладе в семье телеведущей «Дома-2» Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова появились несколько месяцев назад. Сами знаменитости только завуалировано говорили о личной жизни. Бородина отказалась отвечать поклонникам на вопросы о расставании.