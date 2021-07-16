МИД Китая ответил на заявление ВОЗ о лабораторном происхождении коронавируса

Пекин, 16 июля. Экспертам ВОЗ необходимо изучить версию о завозе коронавируса в Китай из-за рубежа, заявили в Министерстве иностранных дел КНР.

Так китайское ведомство ответило на предположение ВОЗ о лабораторной утечке COVID-19.

По мнению главы организации Тедроса Аданома Гебреисуса, пандемия коронавируса могла стать следствием инцидента в одном из учреждений проведения экспериментальных исследований в Ухане.

Китайский МИД не согласился с таким предположением ВОЗ. По мнению ведомства, вирус мог попасть на территорию страны завозным путем.

Власти Уханя заявили о вспышке COVID-19 в декабре 2019 года. ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта 2020 года.

Более 188 млн человек получили положительный результат теста на COVID-19 по всему миру.