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РФС ведет переговоры с Курбаном Бердыевым о возможном сотрудничестве
Спорт
РФС ведет переговоры с Курбаном Бердыевым о возможном сотрудничестве
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Москва, 16 июля. Известный футбольный тренер Курбан Бердыев может в ближайшее время возглавить сборную России. РФС уже начал консультационные беседы с представителями специалиста.

Бердыев известен своей работой в казанском «Рубине», с которым дважды становился чемпионом России и обыгрывал испанскую «Барселону» на выезде в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Тренер также оставил след в истории футбольного клуба «Ростов», обыграв вместе с донской командой мюнхенскую «Баварию». РФС может предложить Бердыеву контракт до окончания отборочного этапа на чемпионат мира, который пройдет в Катаре зимой 2022 года, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее полузащитник сборной Англии Букайо Сака выступил с заявлением в своих социальных сетях после промаха в серии пенальти с итальянцами. Футболист поблагодарил всех, кто поддержал его в трудной жизненной ситуации.

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Все новости / Спорт / РФС ведет переговоры с Курбаном Бердыевым о возможном сотрудничестве
рфс тренер бердыев сборная россии
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