РФС ведет переговоры с Курбаном Бердыевым о возможном сотрудничестве

Москва, 16 июля. Известный футбольный тренер Курбан Бердыев может в ближайшее время возглавить сборную России. РФС уже начал консультационные беседы с представителями специалиста.

Бердыев известен своей работой в казанском «Рубине», с которым дважды становился чемпионом России и обыгрывал испанскую «Барселону» на выезде в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Тренер также оставил след в истории футбольного клуба «Ростов», обыграв вместе с донской командой мюнхенскую «Баварию». РФС может предложить Бердыеву контракт до окончания отборочного этапа на чемпионат мира, который пройдет в Катаре зимой 2022 года, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее полузащитник сборной Англии Букайо Сака выступил с заявлением в своих социальных сетях после промаха в серии пенальти с итальянцами. Футболист поблагодарил всех, кто поддержал его в трудной жизненной ситуации.