Хакеры подвергли DDoS-атаке официальный сайт Минобороны РФ

Москва, 16 июля. Официальный сайт Министерства обороны России атаковали неизвестные хакеры, на данный момент ресурс ведомства не работает.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, в данный момент специалисты военного ведомства отражают DDoS-атаку на официальный сайт.

Стоит отметить, что до этого крупная DDoS-атака была зафиксирована во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Тогда хакеры пытались вывести из строя цифровые системы, с помощью которых организовывалась прямая линия.

Вопрос кибербезопасности поднимался в ходе переговоров лидеров РФ и США Путина и Джо Байдена. Москва и Вашингтон хотят наладить сотрудничество в этой сфере. В частности, официальный представитель Госдепа Джен Псаки сообщала, что совместная работа специалистов по кибербезопасности из США и России продолжается.