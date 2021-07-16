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«Яндекс» анонсировал технологию машинного голосового перевода видео
Экономика
«Яндекс» анонсировал технологию машинного голосового перевода видео
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 16 июля. Специалисты «Яндекса» создали прототип машинного перевода видео с иностранного языка, включающий технологию биометрии, распознавания и синтеза речи.

Благодаря новой технологии пользователи могут смотреть любой ролик на английском языке в переводе на русский. На данном этапе разработка синхронизирована только с «Яндекс.Браузером», тестировали ее на разносюжетных видео. Создание переводчика, по словам руководителя обработки естественного языка в «Яндексе» Дэвида Талбота, поможет людям преодолеть языковой барьер в освоении полезного контента, содержащегося на многих ресурсах Сети, но недоступного из-за незнания языка.

«Это большая задача, которую пока никто не решил. Мы тоже в начале пути, у нас уже есть прототип и понимание, куда двигаться дальше», — цитирует «Российская газета» представителя «Яндекса».

Сейчас переводчик может определить пол говорящего и подобрать соответствующий голос. Он делает паузы, ускоряет и замедляет речь, чтобы озвучка совпадала с картинкой.

Разработка иного рода была представлена застройщиками Москвы. Они начали оборудовать жилые дома инновационными системами очистки воздуха, благодаря которым предотвращается распространение вирусов и бактерий.

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видео яндекс перевод технология распознование речи
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