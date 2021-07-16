Мой адрес не дом и не улица: возможно ли жить в России без постоянной регистрации

С проблемой получения временной или постоянной регистрации сталкиваются не только иностранцы, прибывшие на постоянное проживание в Россию. Если у гражданина РФ по каким-то обстоятельствам в паспорте отсутствует штамп о регистрации, то получить прописку, не владея жильем, будет не так просто. Особенно, если нет родственников, готовых прописать у себя в квартире. О сложностях получения постоянной или временной регистрации ФАН рассказал юрист Иван Кузнецов.

В Российской Федерации существует два законных способа получить регистрацию: приобрести собственное жилье или же зарегистрироваться по месту пребывания, оформив временную прописку. Отсутствие документа о регистрации может быть рассмотрено как нарушение пребывания гражданина на территории России.

«По нашей регистрации мы получаем медицинскую помощь, трудоустраиваемся, берем кредит, оформляем документы, удостоверения, заграничный паспорт, документы для оформления материнского капитала, в том числе получение и социальной помощи от государства. Без прописки довольно сложно все это осуществить», — рассказал Иван Кузнецов.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Вопрос с постоянной регистрацией решается не так быстро, отметил юрист, поэтому в нашей стране есть возможность оформить временную. Например, если человек прописан в другом регионе постоянно, то при переезде в другой он обязан уведомить МВД об изменении места пребывания. Сделать это нужно в срок 90 дней.

«Есть несколько вариантов легально сделать временную регистрацию. Например, если гражданин едет работать на время – оформляется командировочная регистрация. Если переезд осуществляется по своему желанию, нужно оформить временную прописку по месту пребывания. Например, вы снимаете квартиру, заключаете договор коммерческого найма жилого помещения, платите сумму за проживание и получаете таким образом временную регистрацию. Это будет законно», — пояснил юрист.

Другой вопрос, что далеко не каждый арендодатель согласится дать съемщикам временную прописку. Что делать в таком случае, рассказал наш эксперт.

«Постараться все-таки договориться с хозяевами квартиры. В случае отказа можно требовать прописки через суд, приложив квитанции и договор об аренде. При временной регистрации вы никак не можете претендовать на долю, поэтому арендодателям бояться абсолютно нечего. Помните, что за нарушение правил регистрации гражданина РФ по месту пребывания предусмотрен штраф в размере 2000–3000 рублей. Поэтому лучше сделать прописку, избежав как штрафов, так и юридических проблем, связанных с отсутствием регистрации», — советует Иван Кузнецов.

pixabay.com / Rafa Bordes

Есть и незаконные способы оформления прописки, напомнил юрист. В больших городах, таких как Санкт-Петербург или Москва, популярным стало приобретение такого документа через интернет. Чтобы получить временную регистрацию, нужно просто забить в поисковике «купить прописку» и выбрать подходящий адрес, благо чудеса фотошопа позволяют сделать прописку в любом регионе, какой вы только пожелаете.

Наш корреспондент провел небольшой эксперимент. Он позвонил по указанному на одном из сайтов номеру человеку, который обещает предоставить временную прописку за 1500 рублей на пять лет. Вот как выглядел разговор корреспондента с Надеждой, любезно ответившей на все вопросы.

— Здравствуйте, можно ли купить у вас временную регистрацию? Сколько будет стоить? — Да, можно. У на сейчас акция: за 1500 на пять лет делаем. — Это официальная бумага? С ней можно прикрепиться к поликлинике, оформить медицинский полис или сделать страховку? — Не совсем. Там, где не проверяют по государственным базам, прокатит. В больницах не проверяют, поэтому прикрепитесь без проблем, но водительское удостоверение не получите. — Хорошо, а какая процедура? — Вы оставляете заявку с данными у нас на сайте, вечером с вами свяжется курьер, с ним договоритесь о встрече. Деньги ему наличными отдадите. — Адрес любой можно? — Да, абсолютно. Просто ткните в карту и скажите, какая улица вам нравится и еще номер дома. Квартира не имеет значения. — Скажите, а это законно? В интернете пишут, что за это предусмотрена уголовная ответственность. — Да, вы все правильно поняли, это незаконно.

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За подделанную бумажку нас просили заплатить всего 1500 рублей и забрать ее у курьера в назначенном месте. Никакого договора, никаких чеков, никаких данных о тех, кто предоставляет нам этот «документ». А все потому, что за такие махинации предусмотрена не просто административная, а уголовная ответственность. При этом сесть в тюрьму могут оба: как и гражданин, купивший прописку, так и тот, кто ему ее продал. При содействии следствию можно избежать наказания, но зачастую найти мошенников, штампующих справки о регистрации, почти невозможно.

«Фиктивная регистрация — это значит, что человек в помещении не проживает, но при этом зарегистрирован в квартире. Особенно это актуально для иностранных граждан, которые покупают прописку. Это образует уголовный состав, такие дела легко раскрываются, и собственника жилого помещения также ожидает уголовная ответственность. Это опасно. За такое нарушение у нас предусмотрен штраф в размере 100-500 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до трех лет», — объяснил Иван Кузнецов.

Если человека регистрируют в помещении — он должен там проживать, подчеркнул юрист. Поэтому даже всеми любимый способ «прописаться у родственников», к сожалению, тоже является не совсем законным.

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ФАН пообщался с жителем Санкт-Петербурга Ростиславом, который вот уже больше трех лет живет в городе без постоянной регистрации, а временная прописка у родственников в Волгограде у него закончилась пару месяцев назад.

«Я теперь официально бомж. Государство у нас никак не помогает тем, у кого нет возможности с минуты на минуту приобрести жилье. Я переехал из другой страны, получил российский паспорт с абсолютно пустой графой о регистрации. Получил временную прописку у родственников на пять лет, это было в Волгограде. Сейчас я живу в Петербурге, работаю, снимаю квартиру. Веду абсолютно нормальную жизнь, но все равно считаюсь, грубо говоря, бомжом», — жалуется Ростислав.

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Хозяин квартиры не хочет давать молодому человеку временную регистрацию, а постоянную оформить пока не получается — свое жилье лишь в планах.

«Так как больше законных способов быть не бомжом у нас нет, приходится жить без прописки. Искать знакомых, договариваться, чтобы они прописали у себя временно. Сейчас я без этой бумажки не могу ни кредит взять, ни рассрочку, в поликлиниках ко мне вопросы, куча сложностей. Получается, что правительство поставило мне мат. Если я хочу зарегистрироваться, то мне самому нужно тратить время, деньги и силы на поиски людей, согласных зарегистрировать меня без претензий на их жилплощадь. Изворачивайся как хочешь, но если у тебя не получится найти способ зарегистрироваться, то влепят административку до трех тысяч рублей. А если сделаешь это серым способом, то станешь уголовником с долгом в полмиллиона рублей. Как стать полноценным гражданином, когда тебя везде пинают?» — поделился бедой Ростислав.

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Как оказалось, реализация права на жилище, которое прописано в Конституции, на практике осуществляется с множеством трудностей. Если у человека нет средств, чтобы сразу купить квартиру или комнату, он, фактически является незащищенным. И гарантии, закрепленные в Конституции, мало чем могут повлиять на это положение вещей.

Реальным решением проблемы становятся специальные государственные программы. Их нередко используют, к примеру, если выписаны из квартиры по суду и вам негде прописаться. Участникам программ порой предоставляют жилплощадь или материальную помощь на ее приобретение. Но в таком случае придется столкнуться с длинными очередями, подготовить объемные пакеты документов для социальных органов. И даже успешно пройдя все этапы, соискатель не всегда получает жилье.

Ранее ФАН сообщал, что Россия оказалась в числе стран с самыми быстрыми темпами роста цен на жилую недвижимость. По данным агентства Knight Frank, Россия в начале июня заняла девятое место в рейтинге по темпам роста цен на недвижимость. За год цены на жилье в среднем по стране увеличились на 11,1%, что выше показателей Великобритании и Канады.