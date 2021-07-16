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Золотарев уверен, что визит Зеленского в США прояснит итоги встречи Байдена и Меркель

  /   Обновлено: 16 июля 2021 12:13
Политика
Золотарев уверен, что визит Зеленского в США прояснит итоги встречи Байдена и Меркель
pixabay.com

Киев, 16 июля. Итоги встречи лидера США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель будут понятны после приезда президента Украины Владимира Зеленского в Америку.

В беседе с журналистами РИА Новости украинский аналитик Андрей Золотарев рассказал, что визит Зеленского в США может помочь понять результаты беседы Байдена и Меркель. Его приезд прояснит итоги переговоров, подчеркнул эксперт.

Встреча президента США и канцлера Германии состоялась в Белом доме. Байден и Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток — 2» и подписали «Вашингтонскую декларацию».

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