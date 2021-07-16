Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 12:38
12:36
Общество
Скончавшийся муж Пугачевой до смерти хотел суп с фрикадельками от Луки Сафронова
12:36
Армия
Минобороны РФ: источник атаки на сайт ведомства находится за рубежом
12:36
Политика
На Украине назначили нового главу МВД
12:34
Общество
Украинский сайт "Миротворец" поглумился над покойным Петром Мамоновым
12:29
Общество
Советские фильмы переозвучат на Украине
12:29
Общество
Роспотребнадзор оценил заразность штамма коронавируса «Дельта»
12:25
Происшествия
Телефонный террорист получил срок на Кубани за двойное «минирование»
12:24
Происшествия
Оперативники провели обыски в минском офисе «Радио Свобода»
12:23
Армия
Британцы назвали совместные учения России и Алжира ответом на маневры НАТО Sea Breeze
12:20
Общество
Иэн МакШейн вернется к роли в новой части «Джона Уика»
Все новости

Египетский министр: Производство первых комплектующих для АЭС Эль-Дабаа стартует в России в августе
Весь мир
Египетский министр: Производство первых комплектующих для АЭС Эль-Дабаа стартует в России в августе
pixabay.com/PD  / 

Каир, 16 июля. Проект АЭС Эль-Дабаа реализуется в соответствии с графиком, согласованным с «Росатомом». Станцию планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году, подтвердил министр электроэнергии и возобновляемых источников Египта Мухаммад Шакер.

В 2015 году страна объявила о подписании соглашения с российской компанией о строительстве первой атомной электростанции мощностью 4800 мегаватт. Объект возведут в провинции Матрух на побережье Средиземного моря.

После одобрения компетентных органов ряд египетских компаний-подрядчиков начали подготовительные работы. Недавно Управление атомных электростанций передало Управлению по ядерному и радиологическому регулированию пакет документов для получения разрешения на сооружение АЭС.

«Глава «Росатома» посещал Египет для осмотра площадки под атомную станцию и пригласил нас на церемонию изготовления первых комплектующих, которая состоится в России в следующем месяце»,  — заявил министр.

Ожидается, что общее количество рабочих, которых задействуют в проекте строительства, достигнет порядка 25 тысяч, 80% из них — египтяне. Затраты на возведение объекта составят 4 млрд долларов.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Египетский министр: Производство первых комплектующих для АЭС Эль-Дабаа стартует в России в августе
египет
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru