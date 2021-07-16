Египетский министр: Производство первых комплектующих для АЭС Эль-Дабаа стартует в России в августе

Каир, 16 июля. Проект АЭС Эль-Дабаа реализуется в соответствии с графиком, согласованным с «Росатомом». Станцию планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году, подтвердил министр электроэнергии и возобновляемых источников Египта Мухаммад Шакер.

В 2015 году страна объявила о подписании соглашения с российской компанией о строительстве первой атомной электростанции мощностью 4800 мегаватт. Объект возведут в провинции Матрух на побережье Средиземного моря.

После одобрения компетентных органов ряд египетских компаний-подрядчиков начали подготовительные работы. Недавно Управление атомных электростанций передало Управлению по ядерному и радиологическому регулированию пакет документов для получения разрешения на сооружение АЭС.

«Глава «Росатома» посещал Египет для осмотра площадки под атомную станцию и пригласил нас на церемонию изготовления первых комплектующих, которая состоится в России в следующем месяце», — заявил министр.

Ожидается, что общее количество рабочих, которых задействуют в проекте строительства, достигнет порядка 25 тысяч, 80% из них — египтяне. Затраты на возведение объекта составят 4 млрд долларов.