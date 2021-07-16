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Железняк объяснил, почему Запад стремится сохранить за Украиной статус транзитера газа
Политика
Железняк объяснил, почему Запад стремится сохранить за Украиной статус транзитера газа
Официальный сайт партии «Единая Россия»

Москва, 16 июля. Сохранение за Украиной статуса транзитера газа является попыткой Запада придумать рычаг давления на Россию, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

После встречи с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна продолжить транзит российского газа. «Северный поток — 2» не заменит этот процесс. Трубопровод — дополнительный проект, пояснила канцлер.

По мнению Железняка, лидеры западных стран пытаются повлиять на связывающую Россию и Европу энергетическую систему. Таким образом представители государств стремятся использовать статус Украины в качестве рычага давления на РФ.

Однако не следует забывать, что Москва не может быть ответственна за возникшие с транзитом проблемы на территории Украины, подытожил депутат.

Ранее стало известно, что Байден и Меркель приняли «Вашингтонскую декларацию». США и ФРГ выступили за приверженность совместным принципам обороны.

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