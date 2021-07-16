Экономист рассказала, сколько будет стоить доллар к концу лета

В первой декаде июля рубль оказался слишком перепродан из-за новостей о начале новой волны коронавируса в России. Масштабных ограничений пока удается избежать — для рубля это стало позитивным моментом. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

В начале торгов в пятницу, 16 июля, рубль растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 07:18 по московскому времени курс доллара снизился на 0,5 копейки — до 74,36 рубля. Курс евро снизился на 3 копейки и составил 87,8 рубля.

Ожидание рынка

Как отметила Наталья Мильчакова, рубль укрепляется по нескольким причинам, невзирая на неблагоприятную внешнюю обстановку в виде третьей волны пандемии коронавируса и роста доллара к мировым резервным валютам.

«Это связано с ожиданиями нового повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ на заседании 23 июля. Рынок ждет повышения ставки не менее чем на 0,5 процентного пункта (с текущих 5,5% до 6%) для целей обуздания инфляции, которая уже приближается к 7%. Мы не исключаем, что ставка может быть повышена даже на большую величину — на процентный пункт до 6,5%», — пояснила Наталья Мильчакова.

Федеральное агентство новостей /

Другой причиной укрепления рубля является профицит федерального бюджета РФ по итогам первого полугодия 2021-го, по оценке Минфина РФ. Еще в конце 2020 года в проект федерального бюджета на 2021-й был заложен дефицит в размере более 2% от ВВП, но этот негативный прогноз не сбылся. Теперь у России есть сверхдоходы, полученные преимущественно от роста собираемости налогов внутри страны, а также от роста цен на нефть.

«Кроме того, в первой декаде июля рубль оказался слишком перепродан из-за новостей о распространении новой волны коронавируса в России, но так как масштабных ограничений пока избежать удается, для рубля это позитив. До конца августа ожидаем колебаний курса рубля к доллару в рамках 72–76 рублей, курса рубля к евро — в диапазоне значений 86–90 рублей», — заключила Наталья Мильчакова.

Несмотря на интенсивное повышение нефтяных котировок, российская нацвалюта останется под давлением, считает экономист Максим Петроневич. Курс валюты превышает 74 рубля за доллар. Негативные внешние факторы, включая информацию об очередном всплеске заболеваемости COVID-19 в США и Европе, также влияют на укрепление рубля.