Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 12:37
12:36
Общество
Скончавшийся муж Пугачевой до смерти хотел суп с фрикадельками от Луки Сафронова
12:36
Армия
Минобороны РФ: источник атаки на сайт ведомства находится за рубежом
12:36
Политика
На Украине назначили нового главу МВД
12:34
Общество
Украинский сайт "Миротворец" поглумился над покойным Петром Мамоновым
12:29
Общество
Советские фильмы переозвучат на Украине
12:29
Общество
Роспотребнадзор оценил заразность штамма коронавируса «Дельта»
12:25
Происшествия
Телефонный террорист получил срок на Кубани за двойное «минирование»
12:24
Происшествия
Оперативники провели обыски в минском офисе «Радио Свобода»
12:23
Армия
Британцы назвали совместные учения России и Алжира ответом на маневры НАТО Sea Breeze
12:20
Общество
Иэн МакШейн вернется к роли в новой части «Джона Уика»
Все новости

Менеджер МакSим поделилась обнадеживающей новостью о состоянии певицы

  /   Обновлено: 16 июля 2021 12:32
Общество
Менеджер МакSим поделилась обнадеживающей новостью о состоянии певицы
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 16 июля. Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова дала актуальную информацию о состоянии исполнительницы. Директор артистки озвучила обнадеживающую новость.

Исполнительница хита «Знаешь ли ты» попала в больницу с тяжелой формой воспаления легких около месяца назад. После госпитализации МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

«У Марины (настоящее имя МакSим. — Прим. ФАН) стабильное состояние с небольшими улучшениями», — поделилась Соколова с телеканалом «Звезда».

По словам директора певицы, ожидать резкого улучшения в ситуации с артисткой не приходится, поскольку процесс восстановления занимает много времени. Соколова призвала набраться терпения и отметила, что на регенерацию тканей нужен определенный период.

Перед госпитализацией МакSим успела выступить в Казани. Исполнительница писала в Instagram, что вышла на сцену с температурой. Видео с этого концерта ужаснуло поклонников певицы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Менеджер МакSим поделилась обнадеживающей новостью о состоянии певицы
звезды певица макsим
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru