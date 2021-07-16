Менеджер МакSим поделилась обнадеживающей новостью о состоянии певицы

Москва, 16 июля. Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова дала актуальную информацию о состоянии исполнительницы. Директор артистки озвучила обнадеживающую новость.

Исполнительница хита «Знаешь ли ты» попала в больницу с тяжелой формой воспаления легких около месяца назад. После госпитализации МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

«У Марины (настоящее имя МакSим. — Прим. ФАН) стабильное состояние с небольшими улучшениями», — поделилась Соколова с телеканалом «Звезда».

По словам директора певицы, ожидать резкого улучшения в ситуации с артисткой не приходится, поскольку процесс восстановления занимает много времени. Соколова призвала набраться терпения и отметила, что на регенерацию тканей нужен определенный период.

Перед госпитализацией МакSим успела выступить в Казани. Исполнительница писала в Instagram, что вышла на сцену с температурой. Видео с этого концерта ужаснуло поклонников певицы.