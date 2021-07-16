Кержаков уверен, что Аршавин мог бы играть в РПЛ даже сейчас

Санкт-Петербург, 16 июля. Александр Кержаков вспомнил об игре с Андреем Аршавиным и заявил, что его бывший партнер по нападению мог бы и сейчас выступать в РПЛ.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков недавно стал специальным гостем радиошоу «Мама знает все». В эфире бывший форвард «Зенита» и сборной России вспомнил, как играл с Андреем Аршавиным. Болельщики петербургского клуба тогда называли их связку «золотой».

«Мое дело было своевременно открываться и не задумываться вообще ни над чем. Думаю, это основная причина того, насколько мне легко было играть с Андреем вместе. Думаю, что даже сейчас, без тренировок, он бы просто надел футбольную форму, бутсы, и был бы игроком основного состава клуба РПЛ и многим дал бы фору», — отметил Кержаков.

Аршавин завершил спортивную карьеру в 2018 году. Его последним клубом был казахстанский «Кайрат». В настоящее время он работает в «Зените» на должности директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.

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