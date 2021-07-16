Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 12:37
12:36
Общество
Скончавшийся муж Пугачевой до смерти хотел суп с фрикадельками от Луки Сафронова
12:36
Армия
Минобороны РФ: источник атаки на сайт ведомства находится за рубежом
12:36
Политика
На Украине назначили нового главу МВД
12:34
Общество
Украинский сайт «Миротворец» поглумился над покойным Петром Мамоновым
12:29
Общество
Советские фильмы переозвучат на Украине
12:29
Общество
Роспотребнадзор оценил заразность штамма коронавируса «Дельта»
12:25
Происшествия
Телефонный террорист получил срок на Кубани за двойное «минирование»
12:24
Происшествия
Оперативники провели обыски в минском офисе «Радио Свобода»
12:23
Армия
Британцы назвали совместные учения России и Алжира ответом на маневры НАТО Sea Breeze
12:20
Общество
Иэн МакШейн вернется к роли в новой части «Джона Уика»
Все новости

На юго-западе Ирана прошли митинги из-за нехватки воды
Весь мир
На юго-западе Ирана прошли митинги из-за нехватки воды
Global Look Press  /  Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

Тегеран, 16 июля. Жители иранской провинции Хузестан вышли на акции протеста из-за регулярных перебоев с водоснабжением.

В Ахвазе, Хорремшехре и ряде других населенных пунктов демонстранты блокировали дороги и подожгли шины, из-за чего временно было перекрыто сообщение между портами Бендер-Махшехр и Бендер-Хомейни.

В центре провинции, Ахвазе, протестующие прошли маршем по улицам, при этом полиция пыталась помешать демонстрантам, однако жестких мер не предпринимала. Митингующие требовали возобновить водоснабжение и протестовали против передачи воды из реки Карун в центральные районы страны.

Ряд участников протестов скандировали лозунг «Они ограбили нас из-за религии», что некоторые СМИ связали с сепаратистскими настроениями населения провинции Хузестан, значительную часть которого составляют этнические арабы.

Мэр города Бендер-Махшехр Ферейдун Бендери сказал новостному агентству Fars, что дороги вскоре были деблокированы полицией и в настоящее время сообщение между городами полностью восстановлено. Он отметил, что пути в основном перекрывались подростками, которые увидели соответствующие призывы в соцсетях.

В сети «Твиттер» также появились сообщения, что в ходе беспорядков в городе Хорремшехр полиция открыла стрельбу в воздух, чтобы разогнать толпу.

Обострение проблем с водоснабжением стало результатом засухи в Иране, вызванной резким снижением количества осадков. Ранее министр энергетики страны Реза Ардаканиан сообщал, что 2021 год может стать самым засушливым за последние 50 лет. При этом обмеление рек приводит не только к перебоям с подачей пресной воды в города, но и к проблемам в работе гидроэлектростанций, которые обеспечивают значительную часть страны энергией, что также усугубляет ситуацию в государстве.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / На юго-западе Ирана прошли митинги из-за нехватки воды
иран протесты митинг водоснабжение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru