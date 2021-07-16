На юго-западе Ирана прошли митинги из-за нехватки воды

Тегеран, 16 июля. Жители иранской провинции Хузестан вышли на акции протеста из-за регулярных перебоев с водоснабжением.

В Ахвазе, Хорремшехре и ряде других населенных пунктов демонстранты блокировали дороги и подожгли шины, из-за чего временно было перекрыто сообщение между портами Бендер-Махшехр и Бендер-Хомейни.

#ایران_بریفینگ / شامگاه پنجشنبه ۲۴ تیر۱۴۰۰ در ادامه اعتراضات مردم حمیدیه #اهواز در اعتراض به #قطعی_آب و #قطعی_برق و #بیکفایتی_مسئولین_و_نظام و خشکاندن رودها و تالابها و‌ تلفت شدن محصولا کشاورزی و احشام در خیابانهای شهر تظاهرات کردند. pic.twitter.com/JllUD4NX3p — Iran Briefing (@irbriefing) July 15, 2021

В центре провинции, Ахвазе, протестующие прошли маршем по улицам, при этом полиция пыталась помешать демонстрантам, однако жестких мер не предпринимала. Митингующие требовали возобновить водоснабжение и протестовали против передачи воды из реки Карун в центральные районы страны.

Ряд участников протестов скандировали лозунг «Они ограбили нас из-за религии», что некоторые СМИ связали с сепаратистскими настроениями населения провинции Хузестан, значительную часть которого составляют этнические арабы.

24 تيرماه 1400؛ تظاهرات مردم شهرستان حميديه در غرب شهر اهواز در اعتراض به بى آبي وقطع آب وانتقال آن شهرهاى مركزى ايران



شعار: كلأ كلأ لتهجير (نه به كوچ كردن مردم) pic.twitter.com/wjdqkD9M5j — ghasem ebrahime (@ghasem77602220) July 16, 2021

Мэр города Бендер-Махшехр Ферейдун Бендери сказал новостному агентству Fars, что дороги вскоре были деблокированы полицией и в настоящее время сообщение между городами полностью восстановлено. Он отметил, что пути в основном перекрывались подростками, которые увидели соответствующие призывы в соцсетях.

В сети «Твиттер» также появились сообщения, что в ходе беспорядков в городе Хорремшехр полиция открыла стрельбу в воздух, чтобы разогнать толпу.

فوری

خرمشهر به تظاهرات سراسری خوزستان

پیوست ٫ نیروهای سرکوب گیج شده اند

و تیراندازی هوایی می‌کنند

۲۴تیر ۱۴۰۰ #مقاومت_ایران pic.twitter.com/vtRK6J2j9o — ساوالان (@estatira6666) July 15, 2021

Обострение проблем с водоснабжением стало результатом засухи в Иране, вызванной резким снижением количества осадков. Ранее министр энергетики страны Реза Ардаканиан сообщал, что 2021 год может стать самым засушливым за последние 50 лет. При этом обмеление рек приводит не только к перебоям с подачей пресной воды в города, но и к проблемам в работе гидроэлектростанций, которые обеспечивают значительную часть страны энергией, что также усугубляет ситуацию в государстве.