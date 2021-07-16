Агата Муцениеце откровенно рассказала, что ей не нравится в своем теле

Москва, 16 июля. Актриса Агата Муцениеце откровенно рассказала поклонникам о своих комплексах. Звезда призналась, что у нее их миллиард.

Знаменитость в рубрике «Вопрос-ответ» в Stories на своей странице в Instagram ответила фанатам на их многочисленные вопросы. Поклонники поинтересовались у звезды, есть у нее что-то, что ее не устраивает в себе. Муцениеце удивила подписчиков, рассказывая о своих «недостатках» во внешности, загибая пальцы один за другим.

«Зубы мне не нравились. В какой-то момент бесил вихорочек на голове. Мне не нравились мои ноги, в какой-то момент мне казалось, что они жирные. <…> Мне казалось, что у меня жирные руки. Мне казалось, что у меня короткие пальцы на руках», — рассказала 32-летняя артистка.

При этом у Муцениеце были вопросы не только к своей внешности, но и талантам. Знаменитость сомневалась в своих актерских способностях и голосе.

Звезда сериала «Закрытая школа» добавила, что комплексов у нее миллиард. Причем они постоянно меняются. По словам актрисы, от многих отрицательных черт ей все же удалось избавиться.

Агата Муцениеце не стесняется открыто выражать свое мнение на разные темы. Актриса в одном из своих выпусков на YouTube-канале подняла вопрос интима после родов и была возмущена отношением некоторых мужчин к своим женам.