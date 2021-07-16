Фитнес-клубы привили меньше 60% персонала первым компонентом, несмотря на усилия

Доля вакцинированных первым компонентом сотрудников фитнес-клубов на 15 июля составила приблизительно 45% вместо обязательных 60%. Об этом ФАН рассказала президент Национального фитнес-сообщества (НФС) Елена Силина.

По словам Елены Силиной, показатели по вакцинированным сотрудникам среди представителей фитнес-отрасли абсолютно разные, некоторые компании смогли даже превысить 60%, многие не дотянули всего 5-10%.

«Предприниматели столкнулись с массой сложностей, которые повлияли на выполнение соответствующего плана по проценту вакцинированных сотрудников, — подчеркнула собеседница ФАН. — По сути, бизнес сделали ответственным за успешную прививочную кампанию с помощью директивных предписаний, при этом не обеспечили его своевременной необходимой информацией и разъяснениями, сопутствующими инструкциями».

Президент Национального фитнес-сообщества обратила внимание на то, что все предприниматели стремились в срок предоставить информацию о работниках, прошедших вакцинацию, и произвести выгрузку данных — пусть и в заключительный день, но вовремя.

«При этом вследствие высокой нагрузки на сайт базы данных многих компаний на сегодняшний день находятся в неопределенном статусе — «обрабатывается», — сообщила Елена Силина. — Соответственно, показатели по многим компаниям попадут в систему с задержкой. Естественно, это создает напряжение и непонимание того, будут ли в срок приняты отчеты».

Представитель отрасли добавила, что также есть много вопросов по тому, как учитываются сотрудники, переболевшие менее чем 6 месяцев назад, женщины, находящиеся в отпусках по беременности и родам, по уходу за детьми, а также имеющие медицинский отвод от вакцинации.

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Силина заметила, что в настоящее время из четырех выпускаемых в России вакцин в Москве можно получить только одну. По ее словам, многие сотрудники не хотят прививаться именно этой вакциной и готовы ждать три остальные, вызывающие у них большее доверие. После вакцинации и предоставления данных сотрудник попадает на портал «Госуслуги» только через 2 недели, что занимает весьма большой срок времени.

«Кроме того, в фитнес-клубах трудятся и иностранные граждане, которые получили возможность бесплатно пройти вакцинацию совсем недавно, но даже сейчас эта категория сотрудников сталкивается с трудностями, — заявила собеседница ФАН.

Глава НФС продолжила, что самый главный вопрос, который теперь беспокоит всю фитнес-индустрию, — это размер штрафных санкций за невыполнение в срок утвержденного постановлением санитарного врача Москвы показателя в 60% вакцинированных сотрудников.

«Ведь ранее предупреждали, что штраф за несоблюдение предписаний для индивидуальных предпринимателей составит до 50 тысяч рублей, для организаций — до 300 тысяч, — напомнила Силина. — Повторные нарушения могут повлечь санкции в размере до 1 миллиона рублей либо приостановку работы организации сроком на 90 дней, это три месяца».

Эксперт призналась, что представители фитнес-бизнеса обеспокоены тем, что далеко не все успели привить своих сотрудников в установленный срок по объективным причинам.

«Сегодня вся надежда на то, что бизнесу предоставят еще какое-то время на разрешение имеющихся вопросов и штрафные санкции применяться сразу не будут», — поделилась Силина.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества заявила о том, что пандемия достаточно серьезно повлияла на фитнес-отрасль: 25% игроков покинули рынок, а возможное повсеместное ведение QR-кодов приведет к потере еще 15%.