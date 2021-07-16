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Минобороны РФ развернет в Хакасии госпиталь для борьбы с коронавирусом

  /   Обновлено: 16 июля 2021 12:09
Армия
Минобороны РФ развернет в Хакасии госпиталь для борьбы с коронавирусом
vk.com  /  Минобороны России

Москва, 16 июля. Республика Хакасия получит помощь от Минобороны России. В регионе будет развернут госпиталь, соответствующее распоряжение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава Хакасии Валентин Коновалов некоторое время назад обратился в военное ведомство с просьбой оказать поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией. В ответ Шойгу принял решение о дислокации мобильного госпиталя вместимостью в 100 койко-мест для пациентов с COVID-19. Помощь будет предоставлена военнослужащими Центрального военного округа, которые проходят службу в Челябинской области.

Минобороны России также выделило более 350 коек в регионах для лечения пациентов с коронавирусом, ранее сообщил Шойгу. Также было передано 60,5 тонны медицинского кислорода. Вопрос находится на особом контроле министра обороны РФ.

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