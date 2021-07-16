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СМИ сообщили о разрушении домов в немецком городе Эрфтштадте из-за наводнения

  /   Обновлено: 16 июля 2021 11:56
Происшествия
СМИ сообщили о разрушении домов в немецком городе Эрфтштадте из-за наводнения
Global Look Press  /  Gladys Chai von der Laage via ww/www.imago-images.de

Берлин, 16 июля. Потоп стал причиной разрушения домов в городе Эрфтштадте, который находится недалеко от Кельна.

Сильные ливни привели к наводнениям в некоторых немецких городах. В результате стихии в Эрфтштадте оказались разрушены дома. Жертвой стал один человек, но власти не исключают, что погибших может быть больше, потому что не все покинули затопленные районы. В настоящее время спасательные операции продолжаются.

Около 1,3 тыс. человек пропали без вести после ЧП в ФРГ. Проливные дожди на юго-западе страны привели к разливу рек, в результате чего произошли наводнения.

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