СМИ сообщили о разрушении домов в немецком городе Эрфтштадте из-за наводнения

Берлин, 16 июля. Потоп стал причиной разрушения домов в городе Эрфтштадте, который находится недалеко от Кельна.

Сильные ливни привели к наводнениям в некоторых немецких городах. В результате стихии в Эрфтштадте оказались разрушены дома. Жертвой стал один человек, но власти не исключают, что погибших может быть больше, потому что не все покинули затопленные районы. В настоящее время спасательные операции продолжаются.

Около 1,3 тыс. человек пропали без вести после ЧП в ФРГ. Проливные дожди на юго-западе страны привели к разливу рек, в результате чего произошли наводнения.