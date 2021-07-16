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Клишас напомнил о наказании за распространение фейков о коронавирусе

  /   Обновлено: 16 июля 2021 12:30
Общество
Клишас напомнил о наказании за распространение фейков о коронавирусе
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 16 июля. Распространение недостоверной информации о коронавирусе в России может обернуться лишением свободы, напомнил сенатор Андрей Клишас.

Большое количество публикаций с непроверенной информацией о COVID-19 появляется в Сети. Согласно российскому законодательству, распространение таких материалов в стране подлежит уголовной ответственности и может караться тюремным сроком до трех лет, уточнил сенатор в комментарии РИА Новости.

Россиянам рекомендуется получать информацию о заболевании только из проверенных источников. Актуальные данные о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на созданном при поддержке Правительства РФ портале стопкоронавирус.рф.

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