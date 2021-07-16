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Система финансирования дополнительного образования детей появится в Приморье

  /   Обновлено: 16 июля 2021 11:48
Экономика
Система финансирования дополнительного образования детей появится в Приморье
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Владивосток, 16 июля. Программу персонифицированного финансирования дополнительного образования для детей (ПФДО) внедряют в Приморском крае. За счет государства школьники будут посещать больше секций.

Средства на посещение кружков будут списываться с именных сертификатов, оформленных родителями. Система реализуется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Сертификат представляет собой реестровую запись, оформляется единожды и будет действовать до совершеннолетия ребенка. Вскоре появится специальный интернет-портал с этими документами, сообщает ИА PrimaMedia.

С 1 сентября пилотные сертификаты будут доступны в 17-ти муниципалитетах, а в следующем году — на других 17-ти территориях. После активации документа ребенку станет доступна запись в кружки любых организаций, которые имеют лицензию на образовательную деятельность в рамках программы ПФДО.

Во исполнение программы обновления первичного звена здравоохранения в Приморском крае ожидается финансирование в размере 6,4 млрд рублей. Планируется, что в регионе будут построены 28 новейших медучреждений.

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