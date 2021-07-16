Вашингтон, 16 июля. Германия должна исправно отчислять деньги в «копилку» НАТО, иначе «Иван на танке» якобы затопчет все немецкие цветы, считают жители США.

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила в минувший четверг Белый дом в последний раз в этой должности, так как в сентябре этого года она сложит с себя полномочия, отметил бывший американский посол в ФРГ Ричард Гренелл в своей статье для Fox News. Он подчеркнул, что еще экс-глава США Дональд Трамп пытался ее убедить в необходимости выполнения своих финансовых обязательств перед Североатлантическим альянсом в полном объеме. Тем не менее немецкий канцлер же никогда не могла доходчиво объяснить, почему при профиците бюджета Германия не отчисляет в «копилку» НАТО необходимые суммы.

Публикация дипломата вызвала весьма бурную реакцию у граждан Соединенных Штатов. Возмущенные пользователи американского сегмента Сети обрушились на главу немецкого правительства с критикой из-за того, что Меркель не желает «набивать карманы НАТО». Комментаторы попытались напугать Германию заявлениями о том, что к немцам приедет «Иван на танке», чтобы «вытоптать цветы», если Берлин не будет перечислять в бюджет Североатлантического альянса положенные суммы.

«Свободу, что гарантирует НАТО, немцы воспринимают как должное. И считают, что она никуда не денется. Однажды они проснутся, а во двор к ним прикатил Иван на своем танке и топчет цветы», — высказался один из американцев.

Европейские государства якобы без поддержки США являются беззащитными и полностью готовыми к «вторжению», утверждает один из пользователей американского сегмента Сети. По его мнению, Берлин не оказывает никакой помощи Вашингтону, поэтому и Соединенные Штаты должны относиться к Германии соответствующим образом. Читатели также напомнили и о роли немцев в холодной, а также в двух мировых войнах, заявив, что граждане Германии беспокоятся лишь о самих себе.

Ранее немецкие аналитики рассказали, какой сигнал получила Россия от Запада во время масштабных военно-морских учений НАТО Sea Breeze — 2021 в Черном море. По их словам, страны Североатлантического альянса дали четко понять Москве, что считают РФ потенциальным противником в Черноморском регионе. Эксперты уточнили, что в ходе крупных маневров западные силы отрабатывали приемы ведения боевых действий против российской армии. Они добавили, что это мероприятие было контрпродуктивным, так как США должны при организации учений отталкиваться от интересов национальной безопасности своей страны, которые никак не затрагивает ситуация в Черном море.