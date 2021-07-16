Олимпиец бесследно исчез в японском городе Идзумисана

Токио, 16 июля. Спортсмена из Уганды ищут в Японии, сообщает агентство France Press со ссылкой на официальные лица.

Сборную Уганды после прилета в Японию временно разместили в городе Идзумисана (префектура Осака). Как сообщила местная администрация, пока не удается установить местонахождение 20-летнего члена сборной. Также в поисках спортсмена задействована полиция.

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа. Ранее стало известно, что у двух спортсменов из Уганды, которые приехали на игры в Японию, диагностировали коронавирусную инфекцию.