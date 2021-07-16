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«Мне понравится»: Меркель рассказала, чем займется после ухода с поста канцлера
Политика
«Мне понравится»: Меркель рассказала, чем займется после ухода с поста канцлера
bundeskanzlerin.de

Вашингтон, 16 июля. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что впервые за 16 лет сможет подумать о своих интересах.

Государственный деятель попыталась представить свой первый день после ухода с должности. Своими планами Меркель поделилась в ходе дискуссии в Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне.

«Возможно, я по привычке начну думать, что сегодня меня ждет и после этого быстро пойму, что теперь эти задачи выполняет другой человек. Думаю, мне это очень понравится», — сообщила политик, которая в этом году перестанет быть главой правительства ФРГ.

Также государственный деятель добавила, что наконец-то найдет время задуматься о собственных интересах, поскольку последние 16 лет она сосредоточенно занималась делами страны.

Четвертый и последний, по заявлению Меркель, канцлерский срок подходит к концу в этом году. На выборы в парламент, запланированные на 26 сентября, выдвигать свою кандидатуру в качестве главы правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) она также не стала.

Теперь ХДС представляет Армин Лашет, который пользуется наибольшей популярностью среди избирателей. Второе место делят Анналена Бербок от партии «зеленых» и представитель Социал-демократической партии Олаф Шольц.

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выборы меркель германия
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