Москва, 16 июля. Украина дает Великобритании уникальную возможность вновь почувствовать себя колониальной державой, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Посол Британии в Киеве в своем Twitter написала, что она плавала в реке возле Чернигова и обдумывала судебную реформу на Украине.

Swimming in the river near Chernihiv while contemplating judicial reform in #Ukraine pic.twitter.com/QytetLMOmq — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 14, 2021

«Британский посол в Киеве даже не дает себе труда скрывать, что именно в ее посольстве, как и в посольстве США, принимаются все важные решения, которые потом смиренно выполняют украинские власти», — написал Пушков в Telegram.

Сенатор подчеркнул, что Британия является бывшей колониальной державой. Киевские политики предоставляют Лондону возможность вновь почувствовать себя в пробковом шлеме и со стеком в руках.

Пушков также назвал вранье основой идеи «процветающей независимой Украины». Так он прокомментировал слова бывшего президента страны Леонида Кучмы.