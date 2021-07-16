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Пушков указал на зависимость Украины от решений Британии и США

  /   Обновлено: 16 июля 2021 11:44
Политика
Пушков указал на зависимость Украины от решений Британии и США
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 16 июля. Украина дает Великобритании уникальную возможность вновь почувствовать себя колониальной державой, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Посол Британии в Киеве в своем Twitter написала, что она плавала в реке возле Чернигова и обдумывала судебную реформу на Украине.

«Британский посол в Киеве даже не дает себе труда скрывать, что именно в ее посольстве, как и в посольстве США, принимаются все важные решения, которые потом смиренно выполняют украинские власти», — написал Пушков в Telegram.

Сенатор подчеркнул, что Британия является бывшей колониальной державой. Киевские политики предоставляют Лондону возможность вновь почувствовать себя в пробковом шлеме и со стеком в руках.

Пушков также назвал вранье основой идеи «процветающей независимой Украины». Так он прокомментировал слова бывшего президента страны Леонида Кучмы.

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