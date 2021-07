Москва, 16 июля. Украина дает Великобритании уникальную возможность вновь почувствовать себя колониальной державой, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Посол Британии в Киеве в своем Twitter написала, что она плавала в реке возле Чернигова и обдумывала судебную реформу на Украине.

Swimming in the river near Chernihiv while contemplating judicial reform in #Ukraine pic.twitter.com/QytetLMOmq