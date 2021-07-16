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Эфир: Могут ли россияне самостоятельно благоустраивать свои дворы, объясняет эксперт
Общество
Эфир: Могут ли россияне самостоятельно благоустраивать свои дворы, объясняет эксперт
kirovsklenobl.ru  /  Муниципальное образование Кировск

В пятницу, 16 июля, с 14:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг учредителя Ресурсного центра некоммерческих организаций Андрея Малкова.

Возможно ли простому горожанину повлиять на то, какой парк, сквер, набережная или другая общественная территория будет благоустроена в первую очередь? Могут ли жители самостоятельно облагородить свой двор — например, перегородить двор тумбами, высадить цветы или покрасить заборы? Имеют ли право жильцы расширить или изменить перечень работ по благоустройству? Как узнать, что двор попал в программу благоустройства? Если нельзя самостоятельно благоустроить двор, то можно ли присоединиться к официальным работам? Как установить шлагбаум во дворе? 

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечает Андрей Малков.

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