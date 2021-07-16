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Италия намерена принять Евро-2028 или ЧМ-2030

  /   Обновлено: 16 июля 2021 11:56
Спорт
Италия намерена принять Евро-2028 или ЧМ-2030
Global Look Press  /  Alfredo Falcone/LaPresse

Рим, 16 июля. Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что у страны есть возможность организовать на своей территории масштабные спортивные мероприятия.

Италия после победы в чемпионате Европы заявила, что хочет организовать на своей территории либо Евро-2028, либо ЧМ-2030. Спортивные эксперты считают, что крупный футбольный турнир мог бы поспособствовать, в том числе, ремонту стадионов в стране.

«Нужно двигаться шаг за шагом, поэтому сначала подумаем о Евро», — цитирует Football Italia заявление Габриэле Гравины.

Последний раз чемпионат мира по футболу в Италии проходил в 1990 году. Получится ли у страны получить право на проведение следующих спортивных турниров, пока не сообщается.

Федеральное агентство новостей в большом материале рассказало читателям, какие рекорды были установлены на прошедшем Евро-2020.

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италия чм-2030 евро-2028
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