Малыш погиб во время купания из-за неисправного удлинителя в Подмосковье

Московская область, 16 июля. Полуторагодовалый малыш погиб в Подмосковье после принятия водных процедур. Как стало известно ФАН, мама после купания опустила малыша ногами на неисправный удлинитель.

В отдел полиции МУ МВД России «Щелковское» поступила информация от врачей местной больницы о том, что к ним из поселка Свердловский 15 июля примерно в 15:00 был доставлен мальчик с признаками поражения электрическим током. Несмотря на все усилия врачей через два часа ребенок скончался, не приходя в сознание.

По данному факту стражи порядка организовали проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Однако уже сейчас ясно, что в смерти сына виновата мать.

«Трагедия произошла в одном из домов по улице Северная в поселке Свердловский, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — 41-летняя женщина, которая является гражданкой Республики Узбекистан, решила искупать своего сына. После того, как она вымыла полугодовалого ребенка, стала вытирать его полотенцем и опустила на пол. Ножки малыша задели шнур неисправного удлинителя. Через него прошел разряд электрического тока, он потерял сознание и умер в больнице».

Женщина воспитывала ребенка одна. Во время допроса она сообщила, что удлинителем по хозяйственным нуждам пользуется давно. Она не знала, что он неисправен.