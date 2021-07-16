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Захоронение расстрелянных фашистами мирных жителей нашли под Тулой
Общество
Захоронение расстрелянных фашистами мирных жителей нашли под Тулой
фото тульского областного молодежного поискового центра «Искатель»  / 

Тула, 16 июля. Участники поисковых экспедиций в Тульской области начали работу по изучению преступлений времен Великой Отечественной войны. Они ищут следы захоронений жертв среди мирного населения.

Активисты-поисковики совместно с сотрудниками Следственного комитета ведут раскопки неподалеку от Тулы. В декабре 1941 года фашисты уничтожили здесь жителей деревни.

«Бои за деревню Колодезное, расположенную совсем недалеко от Тулы, велись в декабре 1941 года. В ходе карательной акции немецко-фашистские захватчики расстреляли, по разным данным, 22 или 24 мирных жителя», — рассказывают в тульском областном поисковом молодежном центре «Искатель» о страшных событиях военных лет.

Исторические сведения дают основания для выводов о расстреле жителей в возрасте от 17 до 70 лет. Очередной этап раскопок позволил найти останки семи жертв.

«В настоящее время останки извлечены из земли. Все они будут направлены для проведения судебно-медицинской и генетической экспертиз с целью установления возраста, пола, личности погибших, наличия у них повреждений, а также причины и предположительного времени смерти», — информирует пресс-служба следственного управления СК России по Тульской области.

Поблизости удалось найти останки еще четырех человек. Поисковые работы будут продолжены.

Ранее ФАН рассказывал, что в Тульской области перезахоронили останки погибших в годы войны красноармейцев. Их предали земле в День памяти и скорби.

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