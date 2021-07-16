Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 12:36
12:34
Общество
Украинский сайт "Миротворец" поглумился над покойным Петром Мамоновым
12:30
Политика
На Украине назначили нового главу МВД
12:29
Общество
Советские фильмы переозвучат на Украине
12:29
Общество
Роспотребнадзор оценил заразность штамма коронавируса «Дельта»
12:25
Происшествия
Телефонный террорист получил срок на Кубани за двойное «минирование»
12:24
Происшествия
Оперативники провели обыски в минском офисе «Радио Свобода»
12:23
Армия
Британцы назвали совместные учения России и Алжира ответом на маневры НАТО Sea Breeze
12:20
Общество
Иэн МакШейн вернется к роли в новой части «Джона Уика»
12:20
Шоу-бизнес
Курбан Омаров обратился к Бородиной фразой из песни
12:19
Общество
Фитнес-клубы привили меньше 60% персонала первым компонентом, несмотря на усилия
Все новости

Теннисист Рублев объяснил, почему сборная прилетела на Сахалин перед Олимпиадой
Спорт
Теннисист Рублев объяснил, почему сборная прилетела на Сахалин перед Олимпиадой
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Южно-Сахалинск, 16 июля. Олимпийская сборная России по теннису прибыла на Сахалин перед соревнованиями в Токио. Теннисист Андрей Рублев рассказал, зачем спортсмены прилетели на остров.

В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, участникам Олимпиады не разрешили приехать в Японию заранее. Первые тренировки в Токио начинаются 19 июля, при этом соревнования стартуют уже 24 июля, отметил Рублев.

«Может не хватить времени на адаптацию. А здесь (на Сахалине. — Прим. ФАН) почти то же время, такой же климат», — объяснил теннисист в беседе с РИА «Сахалин-Курилы».

Спортсмен восхитился сахалинской природой. Рублев выразил надежду, что в последний день пребывания на острове ему удастся ее немного изучить.

Летние Олимпийские игры перенесли на 2021 год из-за коронавируса. Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Прямую трансляцию открытия игр проведет Первый канал.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Теннисист Рублев объяснил, почему сборная прилетела на Сахалин перед Олимпиадой
сахалин олимпиада теннисисты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru