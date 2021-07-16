Теннисист Рублев объяснил, почему сборная прилетела на Сахалин перед Олимпиадой

Южно-Сахалинск, 16 июля. Олимпийская сборная России по теннису прибыла на Сахалин перед соревнованиями в Токио. Теннисист Андрей Рублев рассказал, зачем спортсмены прилетели на остров.

В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, участникам Олимпиады не разрешили приехать в Японию заранее. Первые тренировки в Токио начинаются 19 июля, при этом соревнования стартуют уже 24 июля, отметил Рублев.

«Может не хватить времени на адаптацию. А здесь (на Сахалине. — Прим. ФАН) почти то же время, такой же климат», — объяснил теннисист в беседе с РИА «Сахалин-Курилы».

Спортсмен восхитился сахалинской природой. Рублев выразил надежду, что в последний день пребывания на острове ему удастся ее немного изучить.

Летние Олимпийские игры перенесли на 2021 год из-за коронавируса. Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Прямую трансляцию открытия игр проведет Первый канал.