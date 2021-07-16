Видео удара ополчения ДНР по позициям ВСУ в Нью-Йорке появилось в Сети

Донецк, 16 июля. Силы ополчения Донецкой Народной Республики (ДНР) в ответ на обстрелы Горловки нанесли удар по позициям ВСУ в Новгородском, недавно переименованном в Нью-Йорк.

Согласно информации, ополченцы открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины 15 июля, в четверг. Военкор Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале соответствующий видеоматериал.

«Мощный бой под Горловкой был сегодня. Дымят позиции 10-й ГШБр ВСУ в секторе Нью-Йорка (Новгородского)», — говорится в описании к видео.

Ранее подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из минометов поселок Ленинское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Согласно информации, в направлении населенного пункта бойцы ВСУ выпустили 15 мин из 120 миллиметрового миномета.

Также стало известно о ранении женщины в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает RT.