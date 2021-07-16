Байдену не удалось сломить позицию Меркель по «Северному потоку — 2»

Москва, 16 июля. Американский президент Джо Байден не сумел сломить волю канцлера ФРГ Ангелы Меркель и заставить ее отказаться от «Северного потока — 2» во время переговоров в Вашингтоне.

По словам генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, у главы Белого дома не было ожиданий, что Меркель поменяет свою позицию по «СП-2» после визита в столицу США.

«Всем было ясно, что Меркель останется при своем мнении и разговор может идти только о каких-то компенсациях», — заявил эксперт.

Политолог добавил, что Соединенные Штаты вряд ли оставят попытки затормозить энергетический проект. Среди возможных инструментов Вашингтона могут быть темы сертификации уже построенной трубы в ЕС, а также игры с энергетическими правилами Евросоюза, пишет РИА Новости.

Байден и Меркель также обсудили меры недопущения ущерба Украине из-за «СП-2». Канцлер ФРГ сообщила, что Евросоюз располагает «многими инструментами», которые можно использовать против России.