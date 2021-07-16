Лавров: нестабильность в Афганистане угрожает соседним государствам

Москва, 16 июля. Нестабильная обстановка внутри Афганистана может отразиться на соседних государствах. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его мнению, «риски перетока» нестабильности из Афганистана в страны, расположенные по соседству, действительно существуют, так как ситуация стремительно деградирует, передает РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что Россия хотела бы оказать содействие диалогу сторон конфликта в Афганистане. Поэтому Москва не исключает возможности расширения переговорных форматов по данному вопросу.

Ранее глава МИД РФ отмечал, что подразделения американских войск уходят из Афганистана в явной спешке и без должной организации своей эвакуации. Он также обсуждал ситуацию в азиатской стране с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши, передает сайт 360tv.ru.