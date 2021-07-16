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Прощание с экс-супругом Пугачевой Стефановичем началось в Москве

  /   Обновлено: 16 июля 2021 11:29
Общество
Прощание с экс-супругом Пугачевой Стефановичем началось в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 16 июля. Церемония прощания с бывшим супругом певицы Аллы Пугачевой, режиссером Александром Стефановичем началась в Центральном доме кинематографистов в Москве.

Прощание проходит в Большом зале. ФАН публикует видео с места траурной церемонии. После гражданской панихиды состоится отпевание в Храме Святителя Николая в Троекурове. Режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.

Александр Стефанович ушел из жизни 13 июля, ему было 76 лет. Причиной смерти бывшего мужа Пугачевой стали последствия коронавируса. В последние дни режиссер лежал в реанимации с обширным поражением легких.

Близкий друг Стефановича, кинокритик и историк кино Александр Шпагин делился с ФАН воспоминаниями о покойном режиссере. По словам товарища, экс-супруг Примадонны был человеком колоссальной порядочности и невероятной надежности.

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режиссер прощание стефанович
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