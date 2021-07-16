Манукян отреагировал на отказ украинской певицы от работы с российскими исполнителями

Плакать в России из-за отсутствия украинских исполнителей точно не будут. Об этом в беседе с ФАН заявил блогер и журналист Вадим Манукян, комментируя слова рэп-исполнительницы Alyona Alyona. После жесткого прессинга со стороны украинских националистов она объявила, что прекращает сотрудничество с музыкантами из нашей страны. Многие были недовольны, что в 2015 году артистка выступила в Крыму на одном концерте с известным рэпером Рем Диггой.

Блогер Вадим Манукян выразил мнение, что так девушка, практически неизвестная российской аудитории, решила пропиариться.

«Не знаю, с кем она там не хочет сотрудничать, но, на мой взгляд, она не особо известна россиянам. Дама, судя по видеороликам в YouTube, довольно колоритная. Может быть, она так пропиариться решила? Не хочет, пусть дальше у себя в Киеве сидит и пишет дуэты с Поляковой, Приходько, Вакарчуком и прочими представителями современного украинского шоу-бизнеса, которые тоже к нам не собираются. Плакать из-за их отсутствия в России не будем», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Правительство Украины активно выступает против всех артистов, которые когда-то выходили на сцену в Крыму. Недавно Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список нескольких россиян. На этот раз в «немилость» ведомства попал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Сам он такое решение назвал смешным.