Юрист рассказала, как обезопасить себя от кражи инфопродукта

Мы живем в XXI веке — веке больших данных и больших возможностей. Подавляющую часть информации мы получаем из социальных сетей и интернета в целом. Количество людей, которые продают различные инфопродукты, не счесть. Адвокат Анна Шинке рассказала ФАН, как обезопасить себя от мошенников.

«Представьте ситуацию: когда вы SMM-менеджер, психолог, маркетолог или любой другой специалист, а, может, и вообще целая онлайн-школа, пишите обучающую программу, вкладываете знания, опыт, [разрабатываете] авторскую методику, тратите внушительную сумму на запуск... и вот продажи открыты, [вы] уже предвкушаете, как поделитесь с миром своими знаниями и заодно заработаете на хлеб, но всю эту радость может омрачить неприметный чатик в социальных сетях. Там, где торгуют «сливами», — пояснила в комментарии ФАН адвокат Анна Шинке.

В таком случае, по словам юриста, лишь 30% заинтересованных инфопродуктом купят его у создателя. Остальные 70% сначала попытаются найти данные в бесплатном доступе. Если инфопродукт не защищен, но популярен, то его поищут в Сети и получат около десяти пиратских ссылок. При этом чем продукт качественнее, тем больше он интересует инфовора. И федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не спасет.

В настоящее время только 2% инфопродуктов надежно защищены от пиратства, остальные 98% или вовсе не защищены, или имеют только косвенную защиту.

Что делать, чтобы обезопасить себя от кражи инфопродукта? Есть ли способ? Ответ — нет.

Из личного архива Анны Шинке /

«Потому что украсть могут все. Если даже угоняют машину, застрахованную самыми дорогими КАСКО, то что говорить об инфопродукте. Но есть и хорошие новости. Существуют методы защиты, которые помогут наказать инфовора и восстановить справедливость. В борьбе за справедливость в инфобизнесе у вас три инструмента: психологический, юридический и технический», — добавила Анна Шинке.

Метод устрашения

Если в обычной жизни преступники чаще понимают, что за угон машины грозит лишение свободы, то в мире инфобизнеса те, кто ворует, могут и не догадываться, что совершают преступление, за которое может грозить до двух лет тюрьмы. В частности, ст. 146 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное использование объектов авторского права или смежных прав в виде:

штрафа в размере до 200 тысяч рублей;

обязательных работ на срок до 480 часов;

исправительных работ на срок до двух лет;

принудительных работ на срок до двух лет;

лишения свободы до двух лет.

При этом привлечение нарушителя авторских прав к уголовной ответственности не исключает привлечение его к гражданско-правовой ответственности.

Если на ваш продукт позарится инфовор, который знать не знает, что так делать нельзя, а вы его предупредите об уголовной, гражданской и административной ответственности, то, может быть, он испугается и одумается, а ваш инфопродукт останется при вас.

«Как это сделать? Тут все просто. На сайте, где размещен ваш продукт, предупредите, что авторские права защищены. За копирование, приобретение, хранение, перевозку [данных] пользователь сайта несет уголовную, административную, гражданскую ответственность. И укажите, что работает «хантер» (охотник за ворами инфопродукта). Только пишите это не мелким шрифтом в конце страницы сайта (не дочитают), а где-нибудь так, чтобы приметно было. Такое же предупреждение включите и в пользовательское соглашение сайта и договор оферты», — рассказала Анна Шинке.

По ее словам, этот способ не дает гарантию от кражи, но все-таки может заставить одуматься, а вам позволит потом защитить свои права и наказать виновного.

Метод юридической защиты

Ваш инфопродукт — ваша интеллектуальная собственность, которая охраняется авторским правом. Доступ — это договор передачи неисключительных прав. Говоря человеческим языком — лицензионный договор.

«Да-да, именно тот [договор], под которым вы всегда ставите галочку «Принимаю», не зная, что принимаете. Но договор передачи прав так же необходим, как и политика конфиденциальности, согласие на обработку персональных данных и другие сведения, без которых вы сами рискуете понести ответственность. В чем явный плюс этого метода? Вы становитесь юридически защищены», — пояснила Анна Шинке.

Ваше авторское право передается по лицензии ровно в том объеме, в каком вы сами пожелаете. Покупатель не может выходить за рамки договора. Ваши знания, труд и денежные вложения в инфопродукт под надежной защитой, отмечает собеседница ФАН. Главное, красиво и точно расписать права и обязанности покупателя инфопродукта. Например, он может без ограничений пользоваться курсом в своих интересах, но нельзя его копировать, передавать третьим лицам или демонстрировать неопределенному кругу лиц.

pixabay.com /

«Мало уличить вора в сливе инфопродукта. Прежде чем отсудить у него крупную сумму, нужно будет пройти путь сбора доказательств. Главное, нужно убедить судью, что инфопродукт ваш», — отметила Анна Шинке.

Брендирование

У вас должен быть свой неповторимый стиль: логотип, фирменная цветовая гамма, декоративные элементы. Все это должно в изобилии присутствовать в вашем инфопродукте. Логотип обязан быть на каждом кадре видео и не где-то спрятан в углу, заявите его во всей красе.

Стенография

Этот метод подойдет для гайдов, чек-листов и других полезных вещей на небольших файлах (PDF, изображения и прочие). Только скачивание файла должно проходить через личный кабинет покупателя. При скачивании файл будет автоматически подписываться уникальным кодом пользователя. Это поможет легко установить, кто слил ваш труд.

Метод, к сожалению, не подойдет для защиты инфопродукта в видеоформате. Для более объемных файлов (к примеру, видео) существуют специальные сервисы, использование которых стоит немалых денег. Так этот метод может вылиться в копеечку.

Применив все три способа (психологический, юридический, технический), вы сможете максимально обезопасить свой инфопродукт от воровства и сливов.