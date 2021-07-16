Перечислены неочевидные признаки рака легких

Лондон, 16 июля. Рак легких на ранней стадии сложно вычислить, он протекает бессимптомно. Британские медики назвали пять неочевидных признака развития онкологического заболевания органов дыхания.

Некоторые пациенты отмечают изменения на ногтях, кончики ногтевой пластины чрезмерно загибаются вниз. Также об определенном типе рака может свидетельствовать боль в руке. О развитии опухоли в легких может говорить изменение голоса, он может стать более хриплым, пациент может начать издавать непривычные звуки.

Еще одним неочевидным симптомом может быть опущенное веко, это происходит из-за сдавливания нервов. Частое мочеиспускание при постоянной жажде наблюдают 20% больных.

Рак легких считается самым страшным по мнению медиков заболеванием, он стоит на первом месте по смертности и на втором по распространенности в России, пишет издание «Ридус».

Директор благотворительного фонда «Дальше» по борьбе с раком груди Оксана Молдованова рассказала, в чем сложности лечения онкологических заболеваний в России. Она выделила два направления — квалификация рентгенологов и привязка к регионам.