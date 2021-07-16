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Леонков рассказал, какой самолет представит Ростех на авиасалоне МАКС-2021

  /   Обновлено: 16 июля 2021 10:43
Армия
Леонков рассказал, какой самолет представит Ростех на авиасалоне МАКС-2021
rostec.ru  /  Пресс-служба Ростех

Москва, 16 июля. Новый самолет, который госкорпорация «Ростех» представит в ходе авиасалона МАКС-2021, скорее всего, является разработкой КБ «Сухой», считает военный эксперт Алексей Леонков.

Аналитик оценил первую фотографию новейшего самолета, которую Ростех опубликовал в официальных аккаунтах в социальных сетях. На ней новый истребитель показан в черном чехле.

«Контуры самолета, его киль, конструкция шасси говорят о том, что это легкий истребитель пятого поколения семейства «Сухой»», — указал Леонков в комментарии РИА Новости.

Военный эксперт предположил, что данный самолет с большой вероятностью будет одномоторным.

Ранее российская госкорпорация опубликовала видеоролик, в котором шла речь о новом российском истребителе. На кадрах можно было увидеть иностранных военных, от чего некоторые аналитики предположили, что самолет изначально создан в качестве экспортной продукции.

Известно, что новинка от Ростеха будет представлена в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Как передает сайт 360tv.ru, новейший истребитель был заявлен «как главная премьера» авиационной выставки.

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истребитель ростех МАКС-2021
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