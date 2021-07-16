Джоанна Стингрей назвала страшной новость о смерти Петра Мамонова

Вашингтон, 16 июля. Американская певица и продюсер Джоанна Стингрей прокомментировала новость об уходе из жизни музыканта и актера Петра Мамонова.

Стингрей известна как популяризатор постсоветской рок-культуры на Западе. Новость об уходе Мамонова из жизни вызвала у певицы сильнейшие эмоции.

«Это просто страшно, это просто грустно, что он не здесь больше. Он был икона всего русского искусства», — отметила продюсер.

Она вспомнила о выступлениях музыканта и о том, как он пел и двигался на сцене. По словам Стингрей, все, что делал Мамонов, было волшебно. В комментарии каналу «Звезда» певица предположила, что уход артиста из жизни заставил грустить всех людей в России.

Петр Мамонов известен как основатель группы «Звуки Му» и актер. Например, его можно увидеть в фильмах «Игла», «Такси-блюз» и «Остров». Музыкант скончался 15 июля от последствий коронавируса. Прощание с артистом состоится в Донском монастыре 17 июля.