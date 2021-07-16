Бизнесмены Кубани заключили соглашения на миллиард рублей на полях «Иннопрома»

Краснодар, 16 июля. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев оценил объем соглашений, которые были достигнуты участниками промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Администрация региона поддерживает местных предпринимателей и наращивает темпы развития. Власти Кубани считают выставку хорошей площадкой, чтобы производители могли расширить географию поставок и выйти на международный уровень.

«Всего потенциал кубанской промышленности на форуме представили около 20 предприятий. Они заключили соглашения на сумму более 1 млрд рублей», — рассказал ТАСС Кондратьев.

«Иннопром» прошел уже в 11 раз. Больше всего зарубежных участников приехало из Италии — ее делегацию составили представители порядка 50 компаний.

В числе прочего на выставке обсуждали разработку цифровых продуктов для «умного города». Например, речь шла о кресле, которое проводит медицинскую диагностику, и светофоре, работающем как интерактивный дорожный знак, пишет «ФедералПресс».