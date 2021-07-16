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Бизнесмены Кубани заключили соглашения на миллиард рублей на полях «Иннопрома»
Экономика
Бизнесмены Кубани заключили соглашения на миллиард рублей на полях «Иннопрома»
pixabay.com

Краснодар, 16 июля. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев оценил объем соглашений, которые были достигнуты участниками промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Администрация региона поддерживает местных предпринимателей и наращивает темпы развития. Власти Кубани считают выставку хорошей площадкой, чтобы производители могли расширить географию поставок и выйти на международный уровень.

«Всего потенциал кубанской промышленности на форуме представили около 20 предприятий. Они заключили соглашения на сумму более 1 млрд рублей», — рассказал ТАСС Кондратьев.

«Иннопром» прошел уже в 11 раз. Больше всего зарубежных участников приехало из Италии — ее делегацию составили представители порядка 50 компаний.

В числе прочего на выставке обсуждали разработку цифровых продуктов для «умного города». Например, речь шла о кресле, которое проводит медицинскую диагностику, и светофоре, работающем как интерактивный дорожный знак, пишет «ФедералПресс».

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кубань бизнес кондратьев иннопром
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