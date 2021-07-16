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Матвиенко выступила за укрепление отношений России и Китая
Политика
Матвиенко выступила за укрепление отношений России и Китая
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 16 июля. Укрепление отношений с Китаем является ключевым направлением внешней политики России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам председателя верхней палаты парламента, российские сенаторы намерены содействовать углублению равноправного и доверительного партнерства Москвы и Пекина.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентных высот. Об этом дипломат написал в статье к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами.

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