Матвиенко выступила за укрепление отношений России и Китая

Москва, 16 июля. Укрепление отношений с Китаем является ключевым направлением внешней политики России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам председателя верхней палаты парламента, российские сенаторы намерены содействовать углублению равноправного и доверительного партнерства Москвы и Пекина.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентных высот. Об этом дипломат написал в статье к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами.