Сотрудники зоопарка во Владивостоке позаботились о ежатах-сиротах

Владивосток, 16 июля. Неравнодушные люди принесли в зоосад десять ежат, которые остались без попечения родителей.

Сотрудники зоопарка рассказали, что придумывают клички для новых обитателей. Имена животным дают на основе их внешних особенностей. Одного из малышей назвали Пятнышко, а его брат стал Крепышом.

Заместитель директора зоосада рассказала, что они ввели в рацион своих подопечных паштет, созданный для собак. У ежат уже открылись глаза и начинают резаться зубы. Также животных кормят козьим молоком и фаршем из птиц или кроликов.

После того, как малыши окрепнут, им найдут новый дом. Кто-то вернется в лес, кто-то отправится на дачные участки, а еще часть животных останется под опекой зоосада.

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