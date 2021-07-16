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Сотрудники зоопарка во Владивостоке позаботились о ежатах-сиротах

  /   Обновлено: 16 июля 2021 10:29
Общество
Сотрудники зоопарка во Владивостоке позаботились о ежатах-сиротах
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Владивосток, 16 июля. Неравнодушные люди принесли в зоосад десять ежат, которые остались без попечения родителей.

Сотрудники зоопарка рассказали, что придумывают клички для новых обитателей. Имена животным дают на основе их внешних особенностей. Одного из малышей назвали Пятнышко, а его брат стал Крепышом.

Заместитель директора зоосада рассказала, что они ввели в рацион своих подопечных паштет, созданный для собак. У ежат уже открылись глаза и начинают резаться зубы. Также животных кормят козьим молоком и фаршем из птиц или кроликов.

После того, как малыши окрепнут, им найдут новый дом. Кто-то вернется в лес, кто-то отправится на дачные участки, а еще часть животных останется под опекой зоосада.

Ранее в московском парке у крыланов и летучих мышей родились шесть детенышей, передавало издание РИАМО. После того, как рукокрылые вырастут, они покинут своих матерей.

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