Российских либералов в Киеве ткнули носом в украинскую «демократию и свободу»

У российских либералов сохраняется мода наносить периодические визиты на Украину. И каждый раз они получают в свой адрес агрессию и наезды со стороны местных патриотов. Либералы выплескивают свои обиды в публичное пространство, но продолжают ездить на Украину — как те самые «ежики, которые кололись, плакали, но все равно лезли на кактус», передает корреспондент ФАН из Киева.

За последнюю неделю произошло сразу два инцидента с российскими либеральными деятелями, считающими, что «Крым присоединен незаконно», «Россия атаковала Украину в Донбассе», и несущими всю эту чушь в массы. Самым свежим инцидентом стало прибытие в украинскую столицу московского журналиста и писателя Михаила Зыгаря. Проходя таможенный досмотр в аэропорту «Борисполь», он пожаловался на «неожиданный» инцидент со стороны пограничников.

«Офицер на посту контроля, проводя допрос, спросил меня: «Признаете ли вы, что вы руководили телеканалом «Дождь»? И в курсе ли вы, что телеканал «Дождь» поддержал присоединение Крыма к РФ?» — сообщил он.

Невские Новости / Надежда Дроздова

Столь глубокое любопытство к его персоне вызвало непонимание и обиду со стороны Зыгаря — как же, его спросили об очевидных вещах и продержали на границе лишние пару часов. При этом в страну его, однако, все же впустили.

При этом либерал и не думал задаваться другими, не менее насущными, вопросами. Например: а почему вообще на таможне в Борисполе царит столь подозрительное отношение к русским? Почему многих наших сограждан пограничники держат там по пять-шесть часов, старательно «вытряхивая» их прошлое из Facebook и «ВКонтакте»? При этом многих россиян и вовсе разворачивают восвояси, заставляя (в лучших украинских традициях) покупать обратные билеты за свой счет.

Это что — цивилизованная практика? Но Зыгаря, который приехал на Украину собирать материал для новой книжки о распаде Советского Союза, все это, судя по всему, не волновало.

Уже на следующий день тот же Зыгарь преспокойно сидел в модном киевском кафе и говорил в интервью местной журналистке:

«В России нет политической системы, политического процесса, нет никакой политической партии. У людей отбили желание баллотироваться. Сейчас есть статус-кво, при котором любого человека, который поднимает руку, немедленно арестовывают. Или приходят к нему с обыском, если он только подумал поднять руку».

То есть он бессовестно поносил свою страну, в которой вполне успешно живет и работает.

В 2014-м Зыгарь уже приезжал в Киев и уже тогда получил хороших оплеух от местных «интеллектуалов». Придя на ток-шоу Евгения Киселева на телеканале «Интер», Зыгарь заявил:

«У меня абсолютное ощущение, что я нахожусь на российском ТВ: все в студии придерживаются одной точки зрения».

В ответ депутат-неонацист Андрей Ильенко бросил ему в лицо:

«Вы приехали на Украину, сидите на украинском телевидении и 15 минут назад заявили, что уход Крыма к России — это, в принципе, нормально, вы с этим согласны. Так вот, вы от других россиян отличаетесь тем, что они ведут себя нагло, а вы — интеллигентно. Но логика ваших действий одна и та же».

Студия «Интера» поддержала Ильенко овацией. А после рекламной паузы ведущий Киселев сообщил — мол, Зыгарь покинул ток-шоу, «сославшись на краткосрочность поездки в Киев». Проще говоря — позорно сбежал с эфира, захватив с собой полученные оплеухи.

Это типичная реакция русского либерала, которого хорошенько ткнули носом в украинскую «демократию и свободу». Ведь беспредел, происходящий на Украине, устраивает этих людей ровно до тех пор, пока они не сталкиваются с ним сами. И тогда они сразу же обижаются, лезут в бутылку и начинают обвинять окружающих в неправомерной агрессии. Эти люди уверены, что на Украине их должны воспринимать как «борцов с режимом» и безусловных соратников.

Но этого не происходит. Да, в общем, и не должно происходить. Потому что местные СМИ и политтусовка, в случае приезда заезжего москаля-селебрити, нацелены только на то, чтобы по максимуму использовать его в собственных нуждах (для повышения своего рейтинга, заработка и так далее). Да по ходу еще и надавать ему лещей, так сказать, для куража. А потом выкинуть как ненужный предмет и забыть о нем. Это обычная философия украинских селебрити, почти поголовно являющихся русофобами.

Второй типичный пример — визит в Киев другого известного журналиста — Леонида Парфенова. Вообще-то, он приехал в столицу Украины для того, чтобы поддержать свой очередной фильм из винного проекта. Но все-таки поддался на уговоры дать интервью своему старому соратнику по НТВ, а ныне ведущему телеканала «Украина 24» Евгению Киселеву.

Парфенов тоже получил от него хорошую трепку. В ходе беседы, начавшейся с обсуждения нового парфеновского телепроекта, Киселев сначала спросил у автора «Намедни», считает ли тот украинцев и русских единым народом. На это российский либерал однозначно ответил — конечно же, не считает, потому что «на Украине люди как-то свободнее, раздольнее и горделивее».

Тогда Киселев задал бывшему коллеге классический вопрос всех политических украинцев:

«Чей Крым?»

Парфенов ответил уклончиво:

«Совершенно точно — не мой».

Федеральное агентство новостей / Евгения Браганцева

Когда украинец Киселев потребовал от него более конкретного ответа, Парфенов признался, что его всегда удивляло принуждение к «правильному» ответу на Украине.

«Украинские журналисты полагают, что все остальные должны непременно думать и говорить так же, как они сами. То есть озвучивать официальную линию Киева», — заявил экс-ведущий «Намедни».

Но Киселев, раскручивающий свой YouTube-канал, и не подумал отпускать свою жертву. Он напомнил, что Парфенова «вообще впустили на Украину только потому, что ранее он не был замечен в таком «грехе», как поездка в Крым, и он все равно еще недоволен».

«И что, мы должны теперь объявить о своей лояльности текущему украинскому курсу? Это очень странно. Ну, тогда не впускайте», — отреагировал Парфенов.

Но оборзевшему Киселеву и этого показалось мало. Он перешел на угрозы, напомнив гостю, что отказ признавать так называемую «аннексию Крыма» — уголовное преступление на Украине. Парфенов от своих слов отказываться не стал.

«Простое объяснение, похоже, никого здесь не устроит. Мол, нет уж — будь любезен встать на нашу сторону баррикад. Мне это не нравится», — заключил он.

Едва приехав из Киева обратно в Москву, Парфенов разразился видеоответом бывшему коллеге по НТВ. То есть решил вволю помахать кулаками после драки.

«Есть главный вопрос, который мне в Киеве раз десять задавали: «Чей Крым?» Это такая «проверка на вшивость». Давать на этот вопрос нужно только «правильный» ответ, ничто другое украинцев не устроит. Им, видите ли, мало того, что ты не ходишь по Москве с хештегом #КрымНаш. Ты, оказывается, еще должен киевским патриотам-пропагандистам предъявить хештег #КрымВаш. Это прямо как ПЦР-тест», — обиженно заявил он.

facebook.com / Евгений Киселев

Похоже, у Парфенова здорово «пригорело» после общения с «коллегой Киселевым». И он постарался постфактум выместить всю свою обиду и раздражение, которые накопились по итогам 40-минутного общения.

«Таких вопросов не задают даже на границе, в киевском аэропорту в Борисполе, когда впускают в страну! Однако русский в роли украинского журналиста — строже и бдительнее, чем сама СБУ. Они уже семь лет задают этот вопрос, и каждый раз так жестко, ребром: «Чей Крым?» Да твой Крым, Женя Киселев, твой! Ты же там играл с экс-президентом Украины [Виктором] Януковичем в теннис! Для меня непостижим этот апломб заведомой правоты, чтобы вот так судить других из Киева», — заключил Парфенов.

Людям, которые регулярно ездят на Украину и проводят там некое количество времени, смешно смотреть на интеллектуальные мучения, которые испытывают наши либералы от столкновения с украинской реальностью. Ведь любой россиянин, собирающийся в вояж по просторам этой соседней страны, должен отдавать себе отчет: там с ним в любой момент может произойти все, что угодно. Тебя могут высадить на границе или без видимых причин задержать при проверке документов на улице и тут же отвезти в участок. Могут, опять же без причин, просто избить средь бела на улице за то, что не понравилось твое лицо или твой «москальский» выговор. В конце концов, тебя могут и вовсе покалечить или убить.

Российские либералы предпочитают не помнить о том, что именно в Киеве средь бела дня нацисты и «атошники» убили Олеся Бузину, Павла Шеремета и еще с десяток менее известных журналистов. Или о том, что нападения на пророссийских деятелей там происходят с завидной регулярностью. Этим ребятам просто удобно приезжать на Украину по своим творческим или бизнес-делишкам и походя хаять то, что происходит в России.

Но, согласитесь, в этом случае глупо удивляться, что тебе публично «дают по носу» в телестудии. Или загоняют в угол, как крысу, одним и тем же тупым вопросом. Украина сегодня — поле жесткой борьбы за выживание, которая ведется всеми против всех, во всех социальных стратах и с разной интенсивностью. И если в этой борьбе вам, представителю так называемой на Украине «державы-агрессора», слегка попадут локтем в глаз — что ж, не обессудьте. В колониальной стране, в условиях постоянной общественной деградации, все может обернуться намного хуже, господа либералы. Так что лучше вам, от греха подальше, навострить лыжи в более спокойные русофобские страны — Прибалтику или, например, Польшу.