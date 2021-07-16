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«В лучших традициях»: Захарова подвергла критике выступление Борреля по Афганистану
Политика
«В лучших традициях»: Захарова подвергла критике выступление Борреля по Афганистану
Telegram  /  Мария Захарова

Ташкент, 16 июля. Коллективный Запад сначала создал проблему в Афганистане, а затем начал взывать к общим усилиям по стабилизации ситуации, заявила спикер МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала выступление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на конференции по проблемам Центральной и Средней Азии в Ташкенте. Во время мероприятия дипломат Евросоюза заявил, что Афганистан — общая ответственность.

«В лучших традициях: сначала создать проблему, а потом искать ответственных и взывать к коллективным усилиям», — возмутилась Захарова.

Она подчеркнула, что подобная ситуация уже наблюдалась в Ираке и Ливии, а теперь в Афганистане.

Главы МИД стран ШОС ранее приняли совместное заявление об урегулировании афганского кризиса. Стороны выступают за становление Афганистана в качестве независимого и демократического государства.

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